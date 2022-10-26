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تذاكر مجانية للأم والطفل عند الولادة على متن طائرة.. «الطيران المدني» يوضح
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تذاكر مجانية للأم والطفل عند الولادة على متن طائرة.. «الطيران المدني» يوضح

تذاكر مجانية للأم والطفل عند الولادة على متن طائرة.. «الطيران المدني» يوضح

تذاكر مجانية للأم والطفل عند الولادة على متن طائرة.. «الطيران المدني» يوضح
٠٨:٥٣:٣٠ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الطيران المدني إنه لا يوجد تشريع أو نظام ينص على منح الأطفال المولودين على متن الرحلات الجوية وأمهاتهم، بطاقات سفر مجانية من قبل شركات الطيران.

تذاكر مجانية لمرة واحدة

وأضاف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم عبدالله، لصحيفة “عكاظ” أن التعامل مع حالات الولادة على متن الرحلات يختلف من شركة إلى أخرى، فبعضها لا تمنح أي مزايا، وأخرى قد تعطي تذاكر مجانية لمرة واحدة أو أكثر.

وتابع أن منح المزايا من عدمها يعود لسياسة الشركات.

وبخصوص سفر السيدات الحوامل على الطائرات ومدى خطورة السفر على صحتهن، قال إنه من المهم أن تطلع المسافرة على كافة التعليمات الصحية الخاصة بسفر الحوامل وسؤال المختصين.

ودعا السيدات الحوامل لمراقبة الحالة الصحية قبل أيام من الرحلة وإبلاغ الطبيب في حال الإصابة بأي مضاعفات.

وأضاف المتحدث في الطيران المدني، أنه من المهم أيضاً التواصل مع شركة الطيران قبل الحجز وإخبارهم بوجود حامل، وعن إمكانية إلغاء حجز التذاكر حال وجود أي مضاعفات.

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الطيران المدني الولادة على متن الطائرة تذاكر سفر مجانية تذكرة سفر للمولود على متن الطائرة

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