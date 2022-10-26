بالإنفوجراف.. 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك

تواصل – فريق التحرير:

يتفنن اللصوص كل يوم في ابتكار طرق جديدة للسرقة والنصب والاحتيال على ضحاياهم، وأشهر هذه الطرق والتي كثر استخدامها في الآونة الأخيرة هي تلقي عملاء البنوك اتصالات هاتفية يزعم صاحبها أنه موظف في البنك ثم يطلب بيانات شخصية وسرية مهمة من العميل.

ولسوء الحظ يقع الكثير من الأشخاص خاصة كبار السن والنساء في أخطاء حين يتعاملون مع هؤلاء المحتالين، فبعضهم يكشف دون قصد عن معلومات وبيانات سرية مهمة قد تستغل ضده.

3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك

1-الرقم السري للبطاقة البنكية.

2-كلمات المرور.

3-رمز التفعيل المرسل لجوالك.

البيانات السابقة لن يطلبها موظف البنك أبدا من العميل لأنها خاصة به فقط ولا يجوز لغيره الاطلاع عليها، ويجب على كل شخص أن يعرف جيدا أن إفصاحه عن تلك البيانات قد يكون سببا في تعرض أمواله للخطر.

بشكل عام، فإن معظم الناس وخاصة فئة الشباب يدركون ذلك جيدا ونادرا ما يدلون بتلك المعلومات للغير، لكن البعض لايزال يقع في أخطاء مماثلة.

وبمجرد أن يتلقى الشخص اتصالا يزعم صاحبه أنه موظف في البنك ويطلب بيانات شخصية، عليه التأكد أنه يتعرض لخدعة ومحاولة نصب، وبالتالي يجب عليه إغلاق الهاتف والإبلاغ عن صاحبه.

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