خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذه الأيام

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حذر خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، من شدة انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذا الأيام.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن اليوم الأربعاء 1 ربيع الثاني الموافق 26 أكتوبر، و11 نوء العواء و11 الوسم، و 34 من فصل الخريف، حيث أول نزول المطر وأنه يحسب من نزول أول مطره 70 يومًا عندها يظهر الفقع في الأراضي الموسومة، وتكون هجرة الكرك الأصلع.

وأشار إلى أن المملكة شهدت أمس، كسوفًا جزئيًا للشمس بدأ في القريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم بدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وآخر موضع وصله الكسوف، كان الوديعة عند الساعة 01:55م إلى أن صرفه الله عز وجل.

الحصول على لقاح الإنفلونزا ضروري لهذا السبب

في الوقت نفسه، أوصى استشاري طب الأسرة د. سلطان العنزي، بأنه هناك حاجة للتطعيم سنويًا في فصل الشتاء ضد الإنفلونزا الموسمية؛ لأن الفيروسات تتغير باستمرار ونتيجة هذا التغير من الممكن أن تنتشر سلالات مختلفة كل عام.

تطعيم الأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 5 سنوات

كما شددت الدراسات على ضرورة تطعيم الأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 5 سنوات قبل بداية الموسم، كذلك من يعانون من الربو يوصى وبشدة لهم أن يتلقوا التطعيم بشكل سنوي ومستمر.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، أضاف:

1- الممارسون الصحيون والعاملون في المنشآت الصحية ودور الرعاية.

2- الأكبر من 50 سنة.

3- الحوامل والأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات.

4- المصابون بالسمنة ومن لديهم أمراض مزمنة كالسكري والقلب والكلى والكبد.

5-المصابون بأمراض تسبب نقص المناعة.

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