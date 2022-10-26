التجارة الخارجية للمملكة تقفز إلى 1.52 تريليون ريال.. والفائض يصل إلى 158%

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سجلت التجارة الخارجية للمملكة خلال ثمانية أشهر من العام الجاري ارتفاعًا نسبته 53% وبقيمة 405 مليارات ريال، لتبلغ 1.52 تريليون ريال، مقابل 995.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

جاء الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات النفطية 90 في المئة لتبلغ مستوى قياسيًا عند 852.1 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

صعود الصادرات السلعية في ثمانية أشهر

وصعدت الصادرات السلعية في ثمانية أشهر 77 في المئة لتسجل أعلى مستوى تاريخيًا عند 1.07 تريليون ريال مقابل 618.6 مليار ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 158 في المئة ليبلغ 622.7 مليار ريال مقابل 241.45 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

وارتفعت الواردات السلعية 19 في المئة، خلال الأشهر الثمانية، لتبلغ 448.7 مليار ريال مقابل 377.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر (أغسطس)، ارتفعت التجارة الخارجية 39 في المئة، لتبلغ 194.7 مليار ريال، مقارنة بـ140.5 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار والإنتاج.

الميزان التجاري يقفز 87%

وقفز فائض الميزان التجاري 87 في المئة ليبلغ 72.7 مليار ريال، مقابل 38.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

وارتفعت الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرًا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.

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