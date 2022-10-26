خدمة اليوم.. 10 خطوات للاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية للمقررات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للاستعلام عن نتائج الاختبارات، حيث أوضحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أن هذه الخدمة تتيح للطالب استعراض نتائج الاختبارات النهائية للمقررات، وتتاح الخدمة للطلاب في نهاية كل فصل دراسي، عن طريق هذه الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول للخدمات الإلكترونية.

2 – اضغط على أيقونة (تسجيل الدخول) من خلال موقع الجامعة.

3 – سيتم تحويل الطالب إلى بوابة الدخول الموحد للخدمات الإلكترونية.

4 – سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

5 – اضغط على أيقونة النظام الأكاديمي.

6 – اضغط على أيقونة (نتائج المقررات) من قائمة التسجيل الإلكتروني.

7 – ستظهر شاشة تحديد الفصل الدراسي، والذي تدل تسميته كالآتي: على سبيل المثال (الفصل الأول 41).

8 – اضغط على الفصل الدراسي الذي تريد استعراض نتائجه.

9 – سيظهر لك جدول نتائج المقررات.

10 – في حال رغبتك بطباعة الجدول، اضغط على أيقونة (طباعة).

* المتطلبات:

1 – أن يكون الطالب منتظمًا في الدراسة.

2 – أن يكون الطلب بعد الفترة المعلنة لرصد درجات الاختبارات النهائية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920022042 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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