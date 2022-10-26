الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
6 أهداف للائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة
«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
تفاصيل مثيرة في قضية المعلّم المتحرش بالأطفال في الكويت
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم الأربعاء.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
معهد الخطوط الحديدية «سرب» يعلن تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

6 أهداف للائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة

6 أهداف للائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة

6 أهداف للائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة
٠٧:٢٧:٠٩ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: 

أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، اللائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة بعد اعتمادها.

أهداف اللائحة:

1 – اللائحة تحوكم العمل الإداري في النيابات المختصة.

2 – تسهم في إدارة وتنظيم مكاتب أعضاء النيابة العامة.

3 – ضبط الأدوار الإدارية لمساعديهم أثناء مباشرة أعمالهم.

4 – تنظيم العلاقة الإجرائية بين عضو النيابة العامة ومساعديه بما يحقق العدالة الناجزة.

5  – تضمنت الواجبات والمسؤوليات والإجراءات الواجب اتخاذها من المساعدين، وما يحظر عليه.

6 – آلية مباشرة المساعدين لأعمالهم المنوطة بهم وسياسة الخصوصية للإجراءات التي يباشرونها أثناء تأديتهم مهمات عملهم.

يذكر أن النيابة العامة تقوم بحوكمة عملها الإجرائي بأدلة وتعليمات ولوائح منظمة لكافة العمل الجزائي وفق اختصاصها العدلي، لتحقيق الكفاءة والدقة في الإجراءات.

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 174 قاضيًا بوزارة العدل

الكلمات الدلالية:
العدل النائب العام النيابة مساعدي النيابة

مواد ذات صلة

المزيد
البنتاجون يؤكد احتجاز إيران سفينة شحن أمريكية على متنها 34 بحاراً

البنتاجون يؤكد احتجاز إيران سفينة شحن أمريكية على متنها 34 بحاراً

٠٦:٢٢ م، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠١٥
إطلاق نار في حائل يقود لضبط مواطنيْن بحوزتهما 21 قطعة «حشيش»

إطلاق نار في حائل يقود لضبط مواطنيْن بحوزتهما 21 قطعة «حشيش»

٠٧:٥٤ م، الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠١٧
هيئة الاتصالات توضح عقوبات منشئي مواقع الترويج للمخدرات

هيئة الاتصالات توضح عقوبات منشئي مواقع الترويج للمخدرات

٠١:٠٦ ص، الأثنين، ٠٥ يونيو ٢٠١٧
«مدني الباحة» يدعو للحذر والبعد عن مجاري السيول

«مدني الباحة» يدعو للحذر والبعد عن مجاري السيول

٠٥:٣٩ م، الثلاثاء، ٠١ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *