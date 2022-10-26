6 أهداف للائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة

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أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، اللائحة التنظيمية للطاقم الإداري لمساعدي أعضاء النيابة بعد اعتمادها.

أهداف اللائحة:

1 – اللائحة تحوكم العمل الإداري في النيابات المختصة.

2 – تسهم في إدارة وتنظيم مكاتب أعضاء النيابة العامة.

3 – ضبط الأدوار الإدارية لمساعديهم أثناء مباشرة أعمالهم.

4 – تنظيم العلاقة الإجرائية بين عضو النيابة العامة ومساعديه بما يحقق العدالة الناجزة.

5 – تضمنت الواجبات والمسؤوليات والإجراءات الواجب اتخاذها من المساعدين، وما يحظر عليه.

6 – آلية مباشرة المساعدين لأعمالهم المنوطة بهم وسياسة الخصوصية للإجراءات التي يباشرونها أثناء تأديتهم مهمات عملهم.

يذكر أن النيابة العامة تقوم بحوكمة عملها الإجرائي بأدلة وتعليمات ولوائح منظمة لكافة العمل الجزائي وفق اختصاصها العدلي، لتحقيق الكفاءة والدقة في الإجراءات.

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