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لتعزيز الأمان.. اختبار إلكتروني لتقييم سلوك سائقي حافلات المدارس
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لتعزيز الأمان.. اختبار إلكتروني لتقييم سلوك سائقي حافلات المدارس

لتعزيز الأمان.. اختبار إلكتروني لتقييم سلوك سائقي حافلات المدارس

لتعزيز الأمان.. اختبار إلكتروني لتقييم سلوك سائقي حافلات المدارس
٠٧:٣٢:٢١ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد»، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي، أنها عملت مؤخرًا على إجراء اختبار إلكتروني لتقييم سلوك سائقي حافلات المدارس.

وأوضحت أنها عملت أخيرًا على إضافة تدريب جديد من نوعه يختص بالجانب السلوكي والنفسي للسائق، ويتم قياس ذلك من خلال خضوع السائق لعملية تقييم إلكتروني يحتوي على أسئلة تقيم السلوك النفسي للسائقين، بحسب صحيفة “عكاظ”.

إجراءات صارمة لتعزيز مستوى الأمان

ولفتت إلى حرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة لتعزيز مستوى الأمان في خدمة النقل المدرسي من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتدريب السائقين وتأهيلهم قبل الالتحاق بالخدمة.

وأكدت حرصها على تدريب السائقين وتأهيلهم قبل التحاقهم بالخدمة، إذ تتم عمليات التدريب عن طريق مدربين معتمدين من كوادر الشركة ذوي الخبرة في هذا المجال.

ويتضمن محتوى التدريب أخلاقيات العمل، ومعايير وجوانب الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وخطط الإخلاء والطوارئ، واستخدام طفايات الحريق مع التركيز على الإجراءات المتبعة في نهاية كل رحلة مدرسية.

وطالبت المتعهدين بتركيب وتفعيل نظام الأمان في الحافلات المدرسية وربطه بوحدات التتبع المرتبطة بخوادم الشركة، ويتم تركيبه في الجزء الخلفي الداخلي للحافلة، ليتوجب على السائقين تفقد الحافلة والتحقق من خلوها من الطلاب والطالبات في نهاية الرحلة صباحًا ومساءً.

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الكلمات الدلالية:
تقييم سائقي حافلات المدارس حافلات المدارس سائقي حافلات المدارس وزارة التعليم

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