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«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
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«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات

«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات

«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
٠٣:٠٢:٣١ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على 4 مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، سحباً رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وحائل.

وفي سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة تضم : الكامل ومركز هدى الشام بالجموم، وخليص، ومركز بني يزيد بالليث، وأضم، والعرضبات، وميسان، والطائف.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية، وتبدأ – بمشيئة الله تعالى- من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثامنة من مساءً اليوم الأربعاء.

كما توقع المركز أن تستمر الحالة على منطقة المدينة المنورة، حتى الـ 11 صباحاً، بينما تستمر الحالة الجوية على حائل حتى الساعة الـ 9 مساء، وعلى منطقة الباحة، حتى الساعة الـ 8 مساء، بمشيئة الله.

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أمطار رعدية الأرصاد الحالة الجوية الطقس توقعات الأرصاد رياح نشطة سحب رعدية طقس المملكة

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