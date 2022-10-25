تفاصيل مثيرة في قضية المعلّم المتحرش بالأطفال في الكويت

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ارتكب معلم وافد إلى دولة الكويت، يعمل في تدريس مادة التربية الإسلامية، جريمة شنيعة، وأحيل على إثرها إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في منطقتي خيطان والفروانية.

6 بلاغات بالاعتداء على أطفال

وظهرت تفاصيل جديدة، عقب إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه دخل الكويت قبل نحو 9 أعوام ويعمل في وزارة التربية بإحدى مدارس المتوسط في الجهراء، حسب “القبس”.

ويبلغ المدرس 40 عاما، ويقطن في منطقة الجهراء وأفاد في التحقيقات بأنه يستقل مركبته يوميا عند السادسة مساءً متوجهاً تارة إلى منطقة خيطان وتارة أخرى إلى الفروانية لاصطياد ضحاياه من الأطفال بشكل عشوائي.

وقد أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حجزه على ذمة قضية واحدة حتى الآن، مشيرة إلى أن رجال المباحث حرروا 5 قضايا أخرى لأطفال تقدم أولياء أمورهم ببلاغات مماثلة ليصبح مجموع ضحاياه 6 أطفال.

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تحريات رجال المباحث

تقدم مقيم باكستاني ببلاغ عن تعرض ابنه للاعتداء الجنسي حيث قدم الضحية أوصاف المتهم، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة توصل رجال المباحث إلى شخص يحمل نفس الأوصاف التي أدلى بها الطفل الباكستاني وهو يصطحب طفلا آخر مصري الجنسية إلى إحدى البنايات.

وتمكن رجال المباحث من الوصول إلى هوية الطفل المصري، وجرى استدعاء ولي أمره الذي تقدم ببلاغ ضد المتهم.

وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف المتهم أمام رجال المباحث بأنه يعرف تفاصيل منطقتي خيطان والفروانية لسكنه فيهما عدة سنوات، قبل انتقاله إلى منطقة الجهراء.

وأضاف أنه ينتظر ضحيته ويختارها بعناية حيث يستدرج الطفل إلى أقرب بناية ويصعد به على السلالم ويعتدي عليه جنسيا من فوق الملابس تحت التهديد ومن ثم يغادر من حيث أتى.

سؤال مدير مدرسته

تحدث رجال المباحث مع مدير المدرسة التي يعمل فيها المتهم لسؤاله عن وجود حالات اعتداء جنسي وقعت داخل المدرسة، حيث أفاد بعدم تقدم أي طالب أو ولي أمر ببلاغ إلى إدارة المدرسة.

وأشارت مصادر إلى أن جميع ضحايا المتهم من الوافدين وهم 3 من الجنسية المصرية ولبناني وهندي وباكستاني، وأعمارهم تتراوح بين 7 و 12 عاما، لافتة إلى أن رجال المباحث يتوقعون مزيدا من البلاغات خلال الأيام المقبلة.