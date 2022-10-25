شركة «فولكس فاجن» تعلن استدعاء سيارات ID.4 وID.3.. تعرف على السبب

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أعلنت شركة فولكس فاجن أنه تم استدعاء حوالي 10 آلاف سيارة من طراز ID.4 وID.3، ودعت مالكي هذه الأنواع لمراجعة الوكالة في البلدان التي تتواجد فيها لتفقد بطارياتها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها: “إن المشكلة تتمثل بكون خلايا البطارية يوجد فيها زيادة في التفريغ الذاتي؛ بسبب عيب في التصنيع، حيث سيتم استبدال أي بطاريات تتواجد بها مشاكل وذلك بناء على بيانات التشخيص”.

وشكا بعض ملاك مركبة فولكس فاجن من طراز ID.4 وID.3 من أعطال فنية مفاجئة، وسط تحذيرات من الخبراء بأنها تلاءم أكثر الأجواء في الصين.

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