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معهد الخطوط الحديدية «سرب» يعلن تدريب وتوظيف لحملة الثانوية
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معهد الخطوط الحديدية «سرب» يعلن تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

معهد الخطوط الحديدية «سرب» يعلن تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

معهد الخطوط الحديدية «سرب» يعلن تدريب وتوظيف لحملة الثانوية
٠٢:٤١:٤٧ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة “سيمنس موبيلتي” المحدودة.

شروط الالتحاق بالبرنامج

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.
3- أن يكون عمر المتقدم  بين 18 و 26 عاماً.
4- درجة القياس 60% فما أعلى.
5- مستوى اللغة الإنجليزية:
– المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.
6- يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط.
7-  أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً.

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المزايا:

– مدة التدريب 18 شهر.
– مكافئة 3500 ريال أثناء التدريب.
– راتب شهري يصل إلى 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
–  تأمين طبي.

بداية التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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المعهد التقني للخطوط الحديدية برنامج منته بالتوظيف صناعة الخطوط الحديدية

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