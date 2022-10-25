معهد الخطوط الحديدية «سرب» يعلن تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة “سيمنس موبيلتي” المحدودة.

شروط الالتحاق بالبرنامج

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.

3- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عاماً.

4- درجة القياس 60% فما أعلى.

5- مستوى اللغة الإنجليزية:

– المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

6- يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط.

7- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً.

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المزايا:

– مدة التدريب 18 شهر.

– مكافئة 3500 ريال أثناء التدريب.

– راتب شهري يصل إلى 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي.

بداية التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).