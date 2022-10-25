معهد الخطوط الحديدية «سرب» يعلن تدريب وتوظيف لحملة الثانوية
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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة “سيمنس موبيلتي” المحدودة.
شروط الالتحاق بالبرنامج
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.
3- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عاماً.
4- درجة القياس 60% فما أعلى.
5- مستوى اللغة الإنجليزية:
– المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.
6- يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط.
7- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً.
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المزايا:
– مدة التدريب 18 شهر.
– مكافئة 3500 ريال أثناء التدريب.
– راتب شهري يصل إلى 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين طبي.
بداية التدريب:
– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).