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«الأحوال المدنية» توضح كيفية تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر ⁧«أبشر⁩»
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«الأحوال المدنية» توضح كيفية تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر ⁧«أبشر⁩»

«الأحوال المدنية» توضح كيفية تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر ⁧«أبشر⁩»

«الأحوال المدنية» توضح كيفية تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر ⁧«أبشر⁩»
٠٢:٣٩:٠٢ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، إلكترونيًا، عبر منصة ⁧”أبشر⁩”، وهي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، إلكترونيًا، في سجله المدني.

طريقة الاستفادة من الخدمة

1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر”

2- تقديم طلب إلكتروني عبر تواصل

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متطلبات الخدمة

أفادت “الأحوال المدنية” أن متطلبات الخدمة هي فقط نسخة من جواز السفر، مشيرة إلى أن جميع المواطنين والمواطنات يمكنهم الاستفاددة من الخدمة.

وفي وقت سابق، نصحت منصة أبشر، باللجوء إلى “خدمة تقدير” لإنهاء المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية من المنزل، دون الذهاب إلى المقرات.

خطوات خدمة تقدير 

1-الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من منصة خدماتي.

2-اختيار الأحوال المدنية.

3-اختيار خدمة تقدير.

وكانت الأحوال المدنية، أوضحت أن خدمة تقدير، هي خدمة مخصصة للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية، ويتم خلالها تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن تواجدهم.

والفئات المستفيدة من الخدمة هي:

1- كبار السن.

2- المرضى.

3- ذوو الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية تعديل الاسم باللغة الإنجليزية خدمة إلكترونية منصة أبشر وزارة الداخلية

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