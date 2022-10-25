«ماسك» يعتزم إتمام صفقة شراء تويتر في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه يتعهد بإتمام صفقة الاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الجمعة المقبل خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من المصرفيين الذين يساعدونه في تمويل الصفقة.

وقالت مصادر إن البنوك التي ستقدم قروضا بقيمة 13 مليار دولار لتمويل الصفقة انتهت من وضع اتفاق قرض جماعي وتقوم حاليا بتوقيع المستندات الخاصة به، وفقا لـ”بلومبيرج للأنباء”.

اقرأ أيضا:

يتعلق بصفقة تويتر .. إيلون ماسك يخضع لتحقيق أمريكي

وتابعت المصادر، إن هذه واحدة من الخطوات الأخيرة قبل إرسال الأموال إلى حساب رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا .

ومن المتوقع، وفقا للمصادر، أنه قد يتم إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي الذي حددته إحدى المحاكم الأمريكية لنظر دعوى تويتر لإلزام ماسك بإتمام الصفقة يوم 28 أكتوبر.

اقرأ أيضا:

تغريدة مفاجئة وغير متوقعة لـ «ماسك» عن الحرب الروسية – الأوكرانية تهوي بأسهم «تسلا»