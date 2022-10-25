مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم الأربعاء.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 1 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 26 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:26 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:24 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 1 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:05

المدينة – 5:07

الرياض – 4:39

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:38

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:22

المدينة – 3:21

الرياض – 2:53

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:49

المدينة – 5:46

الرياض – 5:18

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:19

المدينة – 7:16

الرياض – 6:48