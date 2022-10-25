مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم الأربعاء.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 1 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 26 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:26 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:24 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 1 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:05
المدينة – 5:07
الرياض – 4:39
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:22
المدينة – 3:21
الرياض – 2:53
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:49
المدينة – 5:46
الرياض – 5:18
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:19
المدينة – 7:16
الرياض – 6:48