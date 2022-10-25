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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ريشي سوناك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ريشي سوناك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ريشي سوناك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ريشي سوناك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء
٠١:٣٢:٤٣ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

الكلمات الدلالية:
إيرلندا المملكة المتحدة بريطانيا خادم الحرمين الشريفين رئيس الوزراء ريشي سوناك ولي العهد

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