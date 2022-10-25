شرب الماء بانتظام يقيك من مرض قاتل

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يحوز الماء على أهمية كبرى، في حياة البشر على كوكب الأرض كله، فهو العنصر الأهم في الحياة، مع الأوكسجين، وقد قال الله -عز وجل- في محكم التنزيل: “وجعلنا من الماء كل شيء حيّ”.

فوائد شرب الماء

ينظم شرب الماء بانتظام، الدورة الطبيعية لأجهزة الجسم، فهو يحسن أداء القلب والدورة الدموية، ويضبط معدلات حرق الدهون، وغيرها من الفوائد المهمة.

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الماء ومرض السكري

تناول الماء بدلاً من المشروبات الأخرى يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وهو رغم كونه شائعا، إلا أنه أحد الأمراض المزمنة الخطيرة، التي قد يؤدي تجاهلها أو إهمالها إلى الموت.

وبحسب العديد من المراكز المتخصصصة في السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن مرض السكري هو حالة صحية طويلة الأمد تؤثر على كيفية تحويل الجسم للطعام إلى طاقة.

كيف يصاب الإنسان بالسكري؟

ويقوم جسمنا بتفكيك الطعام الذي نتناوله إلى جلوكوز ويطلقه في مجرى الدم، وعندما تعاني من هذا المرض، يرتفع السكر في الدم ويوجه البنكرياس لإفراز الأنسولين وهو أمر لا يحدث.

بالإضافة إلى أن الأنسولين هو مفتاح للسماح لسكر الدم بالدخول إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة، حسب “مصراوي”.

وبمرور الوقت، ينتقل مرض السكري من سيئ إلى أسوأ، ما يجعل الكثير من الأشخاص يعتمدون على الأدوية وحقن الأنسولين.