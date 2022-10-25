تسريب مواصفات هاتف آيفون 15 برو الجديد

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أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن بعض المعلومات عن هاتف آيفون 15 برو الجديد.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن شركة أبل أطلقت للتو سلسلة آيفون 14، ولكن بدأت تسريبات سلسلة 15 بالظهور.

وأضاف فيصل السيف “تشير التسريبات بأن هاتف 15 برو سيتميز بزيادة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومنفذ USB-C وتحسينات متعددة للكاميرا ومعالج A17”.

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أعطى الاتحاد الأوروبي اليوم الموافقة النهائية على التشريع الذي سيجبر شركات التكنولوجيا مثل آبل Apple، ومنتجاتها كـ “آيفون” على التحول إلى الشاحن المشترك USB-C عبر مجموعة واسعة من الأجهزة.

وفي وقت سابق، أعطى المجلس الأوروبي اليوم موافقة البرلمان الأوروبي على توجيه الشاحن المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة على الإجراء التشريعي الذي سيجعل منفذ USB-C إلزاميًا لمجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الآيفون و «إير بودز» AirPods، قبل نهاية عام 2024.

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وتشمل الأجهزة المستفيدة من التشريع الأوروبي، جميع الهواتف المحمولة الجديدة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس، ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الأذن، وأجهزة اللاب توب، التي يمكن إعادة شحنها عبر كابل سلكي، وغيرها إذ يجب أن يحتوي على منفذ USB-C.

أيضا تم اعتماد التوجيه رسميًا الآن ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره، وسيتم تطبيق القواعد فعليا بعد 24 شهرًا من هذا التاريخ.

وسيتم إعفاء المنتجات التي يتم طرحها للبيع قبل تاريخ تقديم الطلب ويمكن الاستمرار في بيعها بعد هذه النقطة.

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