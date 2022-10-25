الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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سجل الجنيه الإسترليني أمس، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1480 دولار أمريكي، بزيادة 1.56 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1522 يورو بزيادة 0.76 %.

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مؤشر الدولار وأسعار الفائدة

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه في الأول والثاني من نوفمبر.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى رئيسية، 0.822%.

اليورو واليوان

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى خلال 20 يوما قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وزادت العملة الموحدة في أحدث تداول 0.87% إلى 0.99595.

وتراجع اليوان في البر الرئيسي إلى أدنى مستوى في 15 عاما أمس الثلاثاء، فيما انخفض في الخارج إلى مستوى قياسي عند 7.375 للدولار.