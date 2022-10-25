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سقيا رحمة وبركة.. هطول أمطار الخير على 6 محافظات
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سقيا رحمة وبركة.. هطول أمطار الخير على 6 محافظات

سقيا رحمة وبركة.. هطول أمطار الخير على 6 محافظات

سقيا رحمة وبركة.. هطول أمطار الخير على 6 محافظات
٠١:٢٩:٤٧ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

هطلت أمطار الخير على عدة محافظات ومناطق، ارتوت على أثرها الأرض، كما أدت إلى تجمعات مياه في عدد من المدن.

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من محافظات: العقيق, القرى, المندق والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.

محافظتي تيماء وحقل

كما هطلت اليوم أمطار من خفية إلى متوسطة على محافظتي تيماء وحقل بمنطقة تبوك، شملت مراكز الزيته، وعلقان، ومديسيس والعسافية وأبيط.

كما هطلت أمطار على مركز القليبة وضواحيه.

محافظة طريف

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار على الخدود الشمالية طريف وتيماء منطقة الباحة هطول أمطار

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