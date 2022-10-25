النفط يصعد في ختام التعاملات وبرنت يتجاوز 93 دولارا

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الثلاثاء، بعد أن هبطت بما يزيد على دولار واحد للبرميل، في وقت سابق من الجلسة، ودعم ضعف الدولار ومخاوف نقص الإمدادات، أسعار النفط.

أسعار النفط الآن

وارتفعت العقود الآجلة لخام 26 سنتا لتبلغ 93.52 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا إلى 85.32 دولار.

من ناحبة أخرى، نزل الأمريكي مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين وساعد على دفع الأسعار للصعود.

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الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

صعد 0.4% إلى 1654.58 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% عند التسوية إلى 1658 دولارا.

وساهم تراجع مؤشر الدولار في صعود أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.9%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

وفي سياق مواز، ارتفعت في المعاملات الفورية 0.4% إلى 19.34 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 917.53 دولار للأوقية، بينما هبط 2.1% إلى 1926.75 دولار للأوقية.