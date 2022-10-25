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مدينة آسيوية تسجل أعلى نسبة تلوث في العالم.. تعرف على السبب

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مدينة آسيوية تسجل أعلى نسبة تلوث في العالم.. تعرف على السبب

مدينة آسيوية تسجل أعلى نسبة تلوث في العالم.. تعرف على السبب

مدينة آسيوية تسجل أعلى نسبة تلوث في العالم.. تعرف على السبب
١٢:٤٥:٠٥ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مؤسسة IQAir لتعقب جودة الهواء العالمية، أن الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي كان الأكثر تلوثا في العالم خلال الأيام الماضية.

وأشارت المؤسسة، إلى زيادة الجسيمات الضارة في الجو بسبب عطلة “ديوالي” التي تم فيها إطلاق كم هائل من الألعاب النارية.

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وسجلت نسبة تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة “PM2.5” في نيودلهي مستويات خطيرة، وصعد المؤشر إلى أعلى من القيمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بـ “31.5” مرة، وصل مؤشر جودة الهواء إلى 446 في ذروة انفجار الألعاب النارية، وفقا لصحيفة “إندبندنت”.

وأطلق السكان الألعاب النارية على الرغم من حظر سلطات العاصمة لها، ووصل المؤشر يوم الاثنين الماضي إلى مستويات خطيرة لأول مرة منذ فبراير، عندما هبت عاصفة ترابية قوية في المدينة، وفقا لبيانات خدمة مراقبة جودة الهواء.

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الكلمات الدلالية:
التلوث الهند تلوث الهواء نيودلهي

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