مشهد حزين.. تفحم 11 طالبًا في حريق بمدرسة للمكفوفين بأوغندا

تواصل- فريق التحرير:

في مشهد حزين ومبكي، قُتل 11 طالبًا في حريق هائل “مجهول” في عنبر مدرسة للمكفوفين في وسط أوغندا، بينما يرقد 6 آخرون في حالة حرجة بالمستشفى.

وقالت الشرطة الأوغندية إن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى صباح الثلاثاء في مدرسة “سلامة” للمكفوفين في قرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومتراً شرق العاصمة كمبالا.

وأضافت في بيان أن سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة تم تأكيد 11 وفاة ونقل 6 أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى.

ووجد التلاميذ الذين كانوا نياماً وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة التي ركّبت في المبنى وفقا للقوانين الحكومية.

وقالت وزيرة المعوّقين الأوغندية هيلين غرايس أسامو لوكالة فرانس برس :” لم يتمكنوا من الهرب واحترقوا”، وما زالت السلطات تحاول التعرف على الضحايا.

وقالت رئيسة أمن منطقة موكونو وممثلة الرئاسة فطومة نديباسا “احترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم”.