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برنامج ريف يعلن دعم «البُخارى».. 8 فوائد غذائية

برنامج ريف يعلن دعم «البُخارى».. 8 فوائد غذائية

برنامج ريف يعلن دعم «البُخارى».. 8 فوائد غذائية
١٢:٣٠:٣٦ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج ريف أن البُخارى المنعش أصحب مدعوماً من البرنامج، مؤكدا على أهميته لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أن البُخارى من اللوزيات الصيفية المنعشة وتشمل قيمتها الغذائية ما يلي:

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– البروتينات

– الألياف الغذائية

– الماء

– الكالسيوم

– الحديد

– البوتاسيوم

– الفسفور

– الفيتامينات

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البخارى برنامج ريف ثمار البُخارى دعم ريف

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