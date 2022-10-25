برنامج ريف يعلن دعم «البُخارى».. 8 فوائد غذائية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج ريف أن البُخارى المنعش أصحب مدعوماً من البرنامج، مؤكدا على أهميته لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة.
وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أن البُخارى من اللوزيات الصيفية المنعشة وتشمل قيمتها الغذائية ما يلي:
اقرأ أيضا:
برنامج ريف: 5 خطوات لزراعة الشعير البعلي على مياه الأمطار
– البروتينات
– الألياف الغذائية
– الماء
– الكالسيوم
– الحديد
– البوتاسيوم
– الفسفور
– الفيتامينات
اقرأ أيضا:
برنامج ريف: 5 خطوات لزراعة الشعير البعلي على مياه الأمطار
البخارى المنعش #صار_مدعوم في #برنامج_ريف تعرّف على أهميته الغذائية pic.twitter.com/M7LdCAaLnp
— ريف السعودية (@ReefSaudi) October 25, 2022