برنامج ريف يعلن دعم «البُخارى».. 8 فوائد غذائية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج ريف أن البُخارى المنعش أصحب مدعوماً من البرنامج، مؤكدا على أهميته لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أن البُخارى من اللوزيات الصيفية المنعشة وتشمل قيمتها الغذائية ما يلي:

اقرأ أيضا:

برنامج ريف: 5 خطوات لزراعة الشعير البعلي على مياه الأمطار

– البروتينات

– الألياف الغذائية

– الماء

– الكالسيوم

– الحديد

– البوتاسيوم

– الفسفور

– الفيتامينات

اقرأ أيضا:

برنامج ريف: 5 خطوات لزراعة الشعير البعلي على مياه الأمطار