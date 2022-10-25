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شاهد.. البرق يضيء السماء غرب المدينة المنورة
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شاهد.. البرق يضيء السماء غرب المدينة المنورة

شاهد.. البرق يضيء السماء غرب المدينة المنورة

شاهد.. البرق يضيء السماء غرب المدينة المنورة
١٢:٠٤:٢٦ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق البرق يضيء السماء بأحياء غرب المدينة المنورة.

ووثق المقطع أضواء البرق تضيء سماء غرب المدينة المنورة، مع زخات خفيفة من الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على عسير، الباحة و الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار البرق المدينة المدينة المنورة

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