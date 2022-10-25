234 قتيلا.. تزايد أعداد ضحايا الاحتجاجات في إيران

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل الاحتجاجات في إيران، للشهر الثاني، وسط موجة من القمع للمتظاهرين من قبل قوات الشرطة الإيرانية، والحرس الثوري، فيما يستمر الحراك الشعبي من بعد مقتل الشابة مهسا أميني.

اعتقال شقيق مهسا أميني

وأفصحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 234 على الأقل.

واندلعت المظاهرات، ليلة أمس الثلاثاء، في مدن جلبهار، وسقز، مسقط رأس مهسا أميني، فيما أفادت مصادر إعلامية باعتقال أشكان أميني، شقيق مهسا أميني، للضغط على عائلته لعدم إقامة مراسم في الذكرى الأربعين لمقتلها.

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29 طفلا بين ضحايا الاحتجاجات

وأعلن مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، أن من بين قتلى الاحتجاجات الإيرانية، 29 طفلا، فيما تعرضت طالبات في مدرسة ثانوية بطهران للضرب من قبل المسؤولين، الاثنين، بعد رفضهن الخضوع لتفتيش ملابسهن وتسليمهن هواتفهن المحمولة، حسب “العربية”.

ونقل موقع “إيران إنترناشيونال” عن بوب ستيوارت، عضو البرلمان البريطاني، قوله إن هناك “شائعات مهمة” مفادها أن كبار المسؤولين في النظام الإيراني يحاولون جعل لندن “ملاذًا آمنًا” لهم والحصول على جوازات سفر بريطانية.

وحسب الموقع، أفاد نائب وزير الخارجية البريطاني عن عدم معرفته بهذا الأمر، وقال إنه سيحقق فيه.

مقتل طالبة ودعوات لإحياء ذكرى أميني

وشهدت جامعة همدان للتكنولوجيا في حرم الجامعة مظاهرات، تندد بمقتل الطالبة ناجين عبد المالكي عقب تعرضها للضرب بالهراوات على يد قوات الأمن خلال قمعهم تظاهرة طلابية في همدان يوم الأربعاء في 12 أكتوبر.

وردد الطلاب في حرم الجامعة هتافات منددة بالنظام بينها هتاف “عدونا في الداخل”.

كما نظم الطلاب مسيرة تحت شعار “سأقتل، سأقتل من قتل أختي”، لكنهم اضطروا للتراجع أمام قوات الأمن وقوات الباسيج التي أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

أيضا صعد طلاب في حرم جامعة همدان آزاد إلى المنصة تضامناً مع جامعة همدان لتكنولوجيا وصرخوا بهتاف “الموت للديكتاتور”.

فيما دعت مجموعة «شباب أحياء طهران» المواطنين الإيرانيين للنزول إلى الشوارع، اليوم الأربعاء، الساعة 11:00 صباحًا وفي الأيام التالية الساعة 3:00 في أحياء العاصمة طهران وجميع أنحاء إيران لمواصلة التظاهرات ضد النظام القمعي.