التقديم عبر لينكدإن.. «تبادل» تعلن حاجتها لموظفين

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أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول عمليات الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.

مطلوب 3 سنوات كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة.

مسؤول عمليات الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في (تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر) أو أي مجال ذي صلة.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

خبير التسعير:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو أي مجال ذي صلة.

خبرة 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

عن الشركة:

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل) هي أحد الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي أنشئت بموجب مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ7/7/1430هـ لغرض الاستثمار في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية على أسس تجـارية من خلال تأسيس وبنـاء حلـول للتعـاملات الإلكـترونيـة (G2G & G2B) لدعم وخدمة إزدهار المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).