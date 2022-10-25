الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية دعم وتعزيز مجالات التعاون بين دول المجلس والعراق

تواصل- واس:

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية دعم و تعزيز مجالات التعاون بين دول المجلس والعراق.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام لمجلس التعاون، لسفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية عبدالستار الجنابي, ورئيس الجهاز المركزي لتقييس السيطرة النوعية في جمهورية العراق الدكتور حسين علي داود اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وثمن معاليه دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، في تعزيز التقييس ومراقبة الجودة؛ لتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة.

وشهد معالي الأمين العام مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق، التي تتضمن العديد من أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين، وقد وقع المذكرة رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي، فيما وقعها رئيس الجهاز المركزي لتقييس السيطرة النوعية في جمهورية العراق الدكتور حسين علي داود.