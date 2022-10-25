إسدال الستار على أكبر جرائم النصب العقاري بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الكويت، اليوم، واحدة من أكبر جرائم النصب العقاري التي استولى فيها المتهمون على ملايين الدنانير، بعد بيع شاليهات وهمية بمنطقة الخيران لـ 1000 مواطن عبر المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارية.

أحكام بالحبس والغرامة

وأسدلت محكمة الجنايات الكويتية، الستار على القضية الكبرى، حين حكمت بحبس متهم لمدة 10 سنوات، وحبس اثنين آخرين لمدة 5 سنوات، كما قضت بتغريمهم 3 ملايين دينار.

وكانت النيابة العامة في الكويت، وجهت للمتهمين، تهم غسل أموال ونصب واحتيال، حسب صحيفة”القبس”.

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استعادة الأموال المسلوبة

وقال دفاع الضحايا إن الحكم: “يطمئننا في بادئ الأمر ويثلج صدور موكلينا بعد كارثة النصب الكبرى التي وقعت عليهم وبرعاية من جهات حكومية للاسف الشديد”.

وأضاف في تصريحات إعلامية: “لن يهدأ لنا بال إلا بتحقيق العدالة كاملةً باستعادة الاموالة المسلوبة بوسائل الاحتيال وجرائم غسل الاموال وهي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الجهات الحكومية المعنية وبرقابة من مجلس الأمة عن طريق تتبع الاموال وإصدار قانون بالتعويضات للضحايا”.