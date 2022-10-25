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حادث مروع .. مصرع 14 شخصًا في حريق هائل بسفينة ر كاب بإندونيسيا

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حادث مروع .. مصرع 14 شخصًا في حريق هائل بسفينة ر كاب بإندونيسيا

حادث مروع .. مصرع 14 شخصًا في حريق هائل بسفينة ر كاب بإندونيسيا

حادث مروع .. مصرع 14 شخصًا في حريق هائل بسفينة ر كاب بإندونيسيا
١١:٢١:١٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

اندلع حريق هائل في سفينة ركاب تقل 240 شخصا قبالة السواحل الجنوبية لإندونيسيا، ما أدى إلى مصرع 14 شخصًا.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، قولها “إن النيران اشتعلت في السفينة التي انطلقت من كوبانغ بمقاطعة نوسا تنغارا الشرقية متجهة إلى كالاباهي”.

 

وأوضح مسؤول الإنقاذ المحلي بوتو سودايانا، أن عمال الإنقاذ والسفن القريبة انتشلوا 226 ناجيا، فيما يجري التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

 

يشار إلى أنه في عام 2018، غرقت عبارة مكتظة كان على متنها نحو 200 شخص في بحيرة عميقة بمقاطعة سومطرة الشمالية، ما أسفر عن مقتل 167 شخصا.

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إندونيسيا حريق حريق سفينة سفينة ركاب مأساة انسانية

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