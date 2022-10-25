بعد قتلها وجنينها.. مليشا الحوثي تصفّي والد الإعلامية رشا الحرازي

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن مغليشيات الحوثي المدعومة من إيران أقدمت على تصفية والد الإعلامية الراحلة رشا الحرازي، التي قتلت مع جنينها في تفجير إرهابي استهدف سيارة زوجها الصحفي محمود العتمي في عدن العام الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن مليشيا الحوثي اختطفت والد الاعلامية رشا الحرازي، من أحد نقاطها الأمنية أثناء توجهه إلى عدن بهدف استخراج جواز سفر.

وأضافت أن المليشيات الإرهابية احتجزت خالد عبدالله الحرازي (والد رشا)، في نقطة تفتيش بمدينة الحوبان شرقي مدينة تعز، ومن ثم نقلته إلى سجن سري تديره في مدينة الصالح واحتجزته لمدة 14 يوما.

وأشارت إلى أن خالد الحرازي تعرض لحادث مروري يوم 8 أكتوبر، أثناء نقله من قبل المليشيات إلى مكان آخر، وأصيب خلاله بجروح خطرة، قبل أن يفارق الحياة بعد 11 يوماً.

ورجحت المصادر وقوف مليشيا الحوثي وراء تدبير الحادث، مشيرة إلى أنها استخدمت دراجة نارية لنقله من معتقل إلى آخر.

وكان تفجير إرهابي بواسطة عبوة ناسفة زرعت بسيارة الصحفي محمود العتمي، قد أودى بحياة زوجته الإعلامية رشا الحرازي وجنينها في 9 نوفمبر 2021 الماضي في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وأكد الصحفي العتمي الذي نجا من عملية الاغتيال، ضلوع مليشيا الحوثي في تفجير سيارته، مؤكدا أن المليشيات كانت تبحث عن معلومات عنه كمحل سكنه ونوع ورقم سيارته قبل أيام من وقوع التفجير.