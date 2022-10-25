الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. البرق يضيء السماء غرب المدينة المنورة
التقديم عبر لينكدإن.. «تبادل» تعلن حاجتها لموظفين
إسدال الستار على أكبر جرائم النصب العقاري بالكويت
الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية دعم وتعزيز مجالات التعاون بين دول المجلس والعراق
فيديو مثير للدهشة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد
حادث مروع .. مصرع 14 شخصًا في حريق هائل بسفينة ر كاب بإندونيسيا

الرئيسية

 /

فرص

 /

لا يُشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن حاجته لموظفين

لا يُشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن حاجته لموظفين

لا يُشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن حاجته لموظفين
١١:٠٦:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر فرص تدريب على رأس العمل ضمن برنامج (تمهير)،  في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

أخصائي توظيف (برنامج تمهير).

شروط الالتحاق ببرنامج تمهير (طاقات):

يجب أن يكون المتدرب أو المتدربة سعودي الجنسية.

يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب.

يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.

يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة البكالوريوس.

يجب ألا يكون اسم المتدرب مسجل في التأمينات خلال الستة أشهر الماضية.

التسجيل في برنامج تمهير (طاقات).

عن تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا تمهير:

إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.

زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
السعودية فرص عمل مستشفى الملك فيصل التخصصي وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف للجنسين

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف للجنسين

٠٢:٣٤ م، السبت، ٠٩ يناير ٢٠٢١
صحة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى «سائق»

صحة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى «سائق»

٠٦:٥١ م، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

٠٩:٤٢ ص، الخميس، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

١١:٠٨ ص، الجمعة، ١٤ ديسمبر ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *