لا يُشترط الخبرة.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن حاجته لموظفين

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر فرص تدريب على رأس العمل ضمن برنامج (تمهير)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

أخصائي توظيف (برنامج تمهير).

شروط الالتحاق ببرنامج تمهير (طاقات):

يجب أن يكون المتدرب أو المتدربة سعودي الجنسية.

يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب.

يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.

يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة البكالوريوس.

يجب ألا يكون اسم المتدرب مسجل في التأمينات خلال الستة أشهر الماضية.

التسجيل في برنامج تمهير (طاقات).

عن تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا تمهير:

إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.

زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».

حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).