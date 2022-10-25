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«الوطني لإدارة الدَّين» يعلن اكتمال أول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومية مقومة بالدولار

«الوطني لإدارة الدَّين» يعلن اكتمال أول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومية مقومة بالدولار

«الوطني لإدارة الدَّين» يعلن اكتمال أول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومية مقومة بالدولار
١١:١٤:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنَ المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025م و2026م بقيمة إجمالية بلغت 1.268 مليار دولار أمريكي (حوالي 4.755 مليارات ريال سعودي).

وأوضح المركز، أن ذلك يأتي إلحاقاً لإعلان المركز بتاريخ 19 أكتوبر 2022م حول ترتيبه لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومة المملكة المقومة بالدولار، وإصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار مقسمة على شريحتين تستحق في عامي 2028م و2032م على التوالي، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار.

وتعدُّ هذه العملية جزءاً من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعّالة لمحفظة الدين السيادي التي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.

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الكلمات الدلالية:
الدولار المركز الوطني لإدارة الدين الوطني لإدارة الدين سندات حكومية

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