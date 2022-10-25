إسقاط طائرة مسيرة حوثية فوق ميناء المكلا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام يمنية، عن إسقاط طائرة مسيرة حوثية في بحر المكلا بعد أن حاولت التحليق في سماء الميناء.

يأتي هذا بعد أن قامت السلطات الأمنية بغلق الميناء بعد رصد طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، فيما تم فتح النيران بكثافة لإسقاطها.

واستهدفت جماعة الحوثي ميناء الضبة النفطي مؤخرا بطائرتين مسيرتين، مما أثار موجة استنكار عربي ودولي واسع النطاق.

والسبت، حذّر مجلس الدفاع الوطني في اليمن من أن التصعيد الإرهابي الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت منها الميليشيا الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، وذلك غداة الهجوم الذي تبنته الميليشيا على ميناء نفطي في حضرموت.

وتعهّد المجلس بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا.

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