للمواطنين فقط.. وظائف بـ«المجلس الصحي» في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس الصحي السعودي (SHC)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- محلل بيانات -مركز المتابعة.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة المعلومات، إدارة عامة، إدارة أعمال) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
- – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
- – يفضل من لديه شهادة احترافية (شهادة تدريب لتحليل البيانات KPI Professional).
2- أخصائي مكتب البيانات.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (تخصص إدارة عامة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذو عِلاقة.
- – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال للماجستير و 4 سنوات في نفس المجال للبكالوريوس.
3- رئيس وحدة الإيرادات الذاتية.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة، الاقتصاد، المالية) أو ما يعادلها.
- – خبرة لا تقل عن 3 سنوات للماجستير و 5 سنوات للبكالوريوس في مجال الإيرادات الذاتية.
4- أخصائي بنية مؤسسية.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الحاسب، نظم معلومات إدارية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
- – معرفة أساسيات و نشاطات أعمال البنية المؤسسية.
- – القدرة على التحليل والتوثيق.
5- أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (إدارة الجودة، إدارة أعمال، أو تخطيط استراتيجي) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
- – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال بعد الماجستير و 4 سنوات بعد البكالوريوس.
- – الشهادة الاحترافية في التخطيط الاستراتيجي (محترف بطاقة الأداء المتوازن، ومحترف مؤشرات الأداء الرئيسية).
6- أخصائي جودة بالتميز المؤسسي.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (إدارة جودة، إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة صحية) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
- – خبرة لا تقل عن 3 سنوات للماجستير و 5 سنوات للبكالوريوس.
- – يفضل من لديه شهادة احترافية (CPHQ, KPI Professional , Patient Safety Risk Management).
طريقة التقديم :
– وللاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).