الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
للمواطنين فقط.. وظائف بـ«المجلس الصحي» في عدة تخصصات
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للمواطنين فقط.. وظائف بـ«المجلس الصحي» في عدة تخصصات

للمواطنين فقط.. وظائف بـ«المجلس الصحي» في عدة تخصصات

للمواطنين فقط.. وظائف بـ«المجلس الصحي» في عدة تخصصات
١٠:١٢:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الصحي السعودي (SHC)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- محلل بيانات -مركز المتابعة.

المؤهلات والخبرات:

  • – درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة المعلومات، إدارة عامة، إدارة أعمال) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
  • – يفضل من لديه شهادة احترافية (شهادة تدريب لتحليل البيانات KPI Professional).

2- أخصائي مكتب البيانات.

المؤهلات والخبرات:

  • – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (تخصص إدارة عامة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذو عِلاقة.
  • – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال للماجستير و 4 سنوات في نفس المجال للبكالوريوس.

3- رئيس وحدة الإيرادات الذاتية.

المؤهلات والخبرات:

  • – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة، الاقتصاد، المالية) أو ما يعادلها.
  • – خبرة لا تقل عن 3 سنوات للماجستير و 5 سنوات للبكالوريوس في مجال الإيرادات الذاتية.

4- أخصائي بنية مؤسسية.

المؤهلات والخبرات:

  • – درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الحاسب، نظم معلومات إدارية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
  • – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
  • – معرفة أساسيات و نشاطات أعمال البنية المؤسسية.
  • – القدرة على التحليل والتوثيق.

5- أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

  • – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (إدارة الجودة، إدارة أعمال، أو تخطيط استراتيجي) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال بعد الماجستير و 4 سنوات بعد البكالوريوس.
  • – الشهادة الاحترافية في التخطيط الاستراتيجي (محترف بطاقة الأداء المتوازن، ومحترف مؤشرات الأداء الرئيسية).

6- أخصائي جودة بالتميز المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

  • – درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات (إدارة جودة، إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة صحية) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • – خبرة لا تقل عن 3 سنوات للماجستير و 5 سنوات للبكالوريوس.
  • – يفضل من لديه شهادة احترافية (CPHQ, KPI Professional , Patient Safety Risk Management).

طريقة التقديم :

– وللاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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