للمواطنين فقط.. وظائف بـ«المجلس الصحي» في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الصحي السعودي (SHC)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية: