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متهور يعبر فوق الرصيف ويعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)
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متهور يعبر فوق الرصيف ويعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

متهور يعبر فوق الرصيف ويعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

متهور يعبر فوق الرصيف ويعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)
١٠:١٠:٥١ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مخالفة وتهورا من قائد مركبة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وظهر قائد المركبة في شارع مزدحم، فما كان منه إلا أن صعد على الرصيف لتجاوز السيارات أمامه.

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وفي وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وذلك فقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

وأوضح الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط كالتالي:

– في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال.

– في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

– في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

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الكلمات الدلالية:
التفحيط الرصيف المركبة المرور قائد متهور

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