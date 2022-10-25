فيديو مثير للدهشة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد

تواصل – فريق التحرير:

ظهر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، في مقطع فيديو قصير، لكنه أثار دهشة الكثير من المتابعين، الذين حاولوا تفسير الظاهرة التي حدثت في الفيديو.

هل تغير لون الملف؟

وبيّن الفيديو خروج سوناك من مقر الحكومة، في دوانينج ستريت، حاملا ملف أوراق، لونه أحمر، ثم بعد لحظات، ومع متابعة الكاميرا لسوناك، تحول لون الملف إلى الأخضر.

وانشغل آلاف المتابعين بمحاولة تفسير الظاهرة بتغير لون الملف، ولاسيما أن أحدا لم يظهر في الفيديو، ويقوم بإبدال الملفات، كما لم يتوقف سوناك عن السير.

خطأ تقني

وعلقت القناة التي بثت المشهد، موضحة أنه خطأ تقني، منوهة أن المحرر قام بذلك عمداً ليتوافق مع كلام المذيعة التي تعلّق على الخبر، مع لون الملف الاقتصادي الذي يحمله ريشي آنذاك، حيث كانت تتحدث عن الميزانية الخضراء المستقبلية التي ستكون صديقة للبيئة والتحديات التي يواجهونها.

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من هو ريشي سوناك؟

هو الرئيس الثالث لحزب المحافظين البريطاني، ذو الأغلبية، وكذلك رئيس الوزراء الثالث خلال عام واحد، بعد ليز تراس، التي لم تكمل 45 يوما، وتولت بعد بوريس جونسون.

ولد سوناك في ساوثهامبتون، لأبوين من أصول هندية بنجابية، هاجرا إلى بريطانيا من شرق إفريقيا في الستينيات، وتلقى تعليمه في كلية وينشستر، ودرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في كلية لينكولن في جامعة أكسفورد.

وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا بصفته باحثًا في برنامج فولبرايت، حسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

شغل سوناك، قبل ذلك، منصب وزير الخزانة من 13 فبراير 2020 إلى 5 يوليو 2022، والأمين العام للخزانة من 24 يوليو 2019 إلى 13 فبراير 2020، كما كان نائبا في مجلس العموم عن ريتشموند (يورك) منذ عام 2015.