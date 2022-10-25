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«الغذاء والدواء» تؤكد خلو السوق المحلية من هذه المنتجات

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«الغذاء والدواء» تؤكد خلو السوق المحلية من هذه المنتجات

«الغذاء والدواء» تؤكد خلو السوق المحلية من هذه المنتجات

«الغذاء والدواء» تؤكد خلو السوق المحلية من هذه المنتجات
٠٩:٥٠:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو السوق المحلية من منتجات الشامبو الجاف من العلامات التجارية (Dove, TRESemmé, TIGI, Nexxus, Suave)، التي قامت شركة يونيليفير (Unilever)، – مالك العلامات التجارية المذكورة- بسحب تشغيلات محددة من المنتجات من الأسواق الأمريكية والكندية، وذلك بسبب احتوائها على شوائب من مادة “البنزين” المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

التحقق من تواجدها في الأسواق

وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت الاستدعاء الطوعي الصادر من شركة يونيليفير لعدة تشغيلات من منتجات الشامبو الجاف المصنعة قبل تاريخ أكتوبر 2021م على شكل عبوة بخاخ مضغوط من تلك العلامات التجارية، حيث قامت “الهيئة” بالتعاون مع الشركات الصانعة والمستوردة للمنتجات بالتحقق من خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات.

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“الغذاء والدواء” تحذر

وحذرت “الغذاء والدواء” المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتجات المتأثرة على الروابط التالية:
https://www.unileverrecall.com/copy-of-tres-1 Dove https://www.unileverrecall.com/copy-of-tres NEXXUS https://www.unileverrecall.com/copy-of-nexxus Suave
https://www.unileverrecall.com/copy-of-tres-2 TIGI https://www.unileverrecall.com/tres TRESemmé.

وتواصل “الهيئة” أعمالَها في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.

الكلمات الدلالية:
الأسواق الأمريكية والكندية السوق السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء شركة يونيليفير مادة البنزين

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