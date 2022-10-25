أهم 10.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء وأزمة تسعيرة العمالة المنزلية الفلبينية وتحذير من التسريبات

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.. المزيد هنا

اغتيال ضابطين بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عنصرين من مليشياته بإطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق البلاد.. المزيد هنا

هل حليب الإبل يقي من السرطان؟.. استشاري يحسم الأمر (فيديو)

رد الدكتور محمد الغامدي، استشاري أورام ورئيس الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي، على ما يثار حول حقيقة علاج بول الإبل للأورام بالإضافة إلى أنه يقي من السرطان.. المزيد هنا

بالفيديو.. وزير الاستثمار: العلاقات الشعبية بين المملكة وأمريكا قوية للغاية

قال وزير الاستثمار ، خالد الفالح، إن هناك علاقات اقتصادية قوية بين المملكة والولايات المتحدة، وهناك علاقات تاريخية صلبة على مدار 80 عامًا.. المزيد هنا

وزير الطاقة: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج

قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة البلد الأكثر أمنًا للنفط وملتزمة بمسؤولياتها.. المزيد هنا

مكاتب الاستقدام ترفع تسعيرة العمالة المنزلية الفلبينية إلى 22 ألف ريال

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة تقودها مكاتب الاستقدام بشأن أجر العمالة المنزلية الفلبينية، حيث ترفض تسعيرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تبلغ 17 ألف ريال.. المزيد هنا

خطبة الكسوف.. الله يطمس الشمس تخويفًـا لعباده وإنذارًا وزجرًا لهم وإعذارًا

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة: أيها المؤمنون: «أيها المؤمنون، إن كان الله سبحانه قد أضاء بقدرته الشمس وكشفها، فقد طمس بحكمته نورها وكسفها، تخويفًـا لعباده وإنذارًا، وزجرًا لهم وإعذارًا».. المزيد هنا

الملاكم الأمريكي أندرو تيت يعتنق الإسلام

أعلن الملاكم الأمريكي، أندرو تيت، يوم أمس الإثنين، تركه النصرانية ودخوله دين الإسلام الحنيف.. المزيد هنا

النيابة العامة تصدر بيانا مهما حول تسريب الوثائق

حذرت النيابة العامة، اليوم، من إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية،.. المزيد هنا

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح بن عبدالرحمن

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .. المزيد هنا

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بأزمة قلبية مفاجئة

توفي أشتون كارتر، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إثر أزمة قلبية مفاجئة، حسبما أعلنت عائلته، بعد أن قضى في منصب وزير الدفاع نحو عامين، في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.. المزيد هنا