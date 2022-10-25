ترك الاستحمام منذ 50 عاما.. وفاة «أقذر رجل في العالم» في إيران

تواصل – فريق التحرير:

توفي رجل إيراني عرف بـ”أقذر رجل في العالم” عن عمر ناهز 94 عامًا، واكتسب الرجل المعروف باسم “العم حاجي” سمعته من كونه لم يستحم على مدار 50 عاما.

يعتبر الماء سببا للمرض

وذكرت تقارير إعلامية، أن “العم حاجي” هو عجوز مشرد، من محافظة فارس، جنوبي إيران، والمعروف باسم “العم حاجي”، لم يستحم منذ أكثر من نصف قرن، وكان يعتبر الماء سببًا للمرض، كما كان يرفض أكل الطعام الطازج.

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يدخن بشراهة

ويعرف “العم حاجي” بأنه أعزب، ولم يسبق له الزواج أو إنجاب أبناء، كما أنه يدخن بشراهة، وأظهرت صور متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يدخن مجموعة من السجائر في وقت واحد.

وقالت حسابات عبر “تويتر” أن أهل قرية “دجة”، الواقعة غربي إيران، أخذوا الرجل ليستحم بالقوة، منذ فترة قصيرة، ولم تمض أشهر قليلة على هذه الواقعة، حتى توفي الرجل عن عمر ناهز 94 عاما، وتفاعل مع موته العديد من وسائل الإعلان الإيرانية والأجنبية.