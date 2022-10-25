إمارة مكة تطلق تحذيرا مهما

تواصل – فريق التحرير:

حذرت إمارة مكة المكرمة، اليوم، من الحسابات والمواقع المزيفة، وذلك ضمن حملة “خلك حريص” التي أطلقتها لجنة الاعلام والتوعيـة المصرفية بالبنوك الوطنية.

التوعية بأساليب الاحتيال

وتعتبر “خلك حريص” حملة وطنية واسعة للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العـمـليـات الاحتـيالية ومواجهتها بأسلوب التوعية المباشرة لرفع ثقافة المجتمع بأحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.

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أرقام الإبلاغ

وشددت إمارة مكة على الحذر من الحسابات والمواقع المزيفة، التي تنتحل صفة غير صحيحة، وأشارت إلى طرق الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، وذلك عبر:

مراجعة أقرب مركز شرطة

من خلال تطبيق “كلنا أمن”

الاتصال على رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة

وفي سياق متصل، حذرت حملة “خلك حريص” من الوقوع في فخ “الهندسة الاجتماعية”، وهي فن التلاعب بالناس لدفعهم لاتخاذ إجراء معين، كالإفصاح عن معلومـات حـساسـة يستخدمها المحتال دائمًا لخداعك ودفعك للإفصاح عن بـياناتك البنكية.