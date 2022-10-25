«المرور» يحدد عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.. تشمل السجن والغرامة
تواصل – فريق التحرير:
أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وذلك فقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.
وأوضح الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط كالتالي:
– في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال.
– في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
– في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
اقرأ أيضا:
مخالفة تستوجب العقوبة.. «المرور» يحذر قائدي المركبات من سلوك خاطئ
عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/BWfefFNDIW
— المرور السعودي (@eMoroor) October 25, 2022