«المرور» يحدد عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.. تشمل السجن والغرامة

تواصل – فريق التحرير:

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وذلك فقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

وأوضح الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط كالتالي:

– في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال.

– في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

– في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

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