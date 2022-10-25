الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تقني يوضح تأثير نسبة البطارية بعد التحديث لـ ios16.1 (فيديو)
ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع رئيس وزراء باكستان 
«المرور» يحدد عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.. تشمل السجن والغرامة
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء  في قصر اليمامة
اغتيال ضابطين بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين
يضم 700 قطعة أرض.. انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول في العلا (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«المرور» يحدد عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.. تشمل السجن والغرامة

«المرور» يحدد عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.. تشمل السجن والغرامة

«المرور» يحدد عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.. تشمل السجن والغرامة
٠٩:٠٤:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وذلك فقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

وأوضح الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط كالتالي:

– في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال.

– في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

– في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

 

 

اقرأ أيضا:

مخالفة تستوجب العقوبة.. «المرور» يحذر قائدي المركبات من سلوك خاطئ

الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للمرور التفحيط المرور عقوبة التفحيط

مواد ذات صلة

المزيد
«المسند»: الصائمون في الأدوار السفلية ببرج جدة العملاق سيفطرون قبل العلوية بـ4 دقائق

«المسند»: الصائمون في الأدوار السفلية ببرج جدة العملاق سيفطرون قبل العلوية بـ4 دقائق

١٢:١٧ ص، السبت، ٠٣ يونيو ٢٠١٧
الزكاة والدخل: نعمل على تهيئة المنشآت لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» بعد 4 أشهر

الزكاة والدخل: نعمل على تهيئة المنشآت لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» بعد 4 أشهر

٠٣:٤٨ م، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
قنصلية المملكة باسطنبول: وفاة 6 مواطنين و5 مفقودين في هجوم مطار أتاتورك

قنصلية المملكة باسطنبول: وفاة 6 مواطنين و5 مفقودين في هجوم مطار أتاتورك

٠١:٤٥ م، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠١٦
المملكة والعراق يدينان الأعمال التي تمس أمن واستقرار البلدين والمنطقة

المملكة والعراق يدينان الأعمال التي تمس أمن واستقرار البلدين والمنطقة

٠١:٤١ م، الثلاثاء، ٢٠ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *