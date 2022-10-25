جامعة جازان تعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف صحية (للجنسين) للتعاقد وترغب في شغلها على بند التشغيل الذاتي.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

-أخصائي أول نفسي.

أخصائي تعقيم.

أخصائي مختبر.

أخصائي خدمة اجتماعية.

أخصائي سكرتارية طبية.

أخصائي معلوماتية طبية.

أخصائي تمريض.

أخصائي علاج طبيعي.

أخصائي طب طوارئ.

أخصائي علاج تنفسي.

أخصائي بصريات.

أخصائي أول تمريض.

صيدلي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- توفر وثيقة التخرج موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- إرفاق السجل الأكاديمي.

4- إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات من الخارج.

5- توفر بطاقة التصنيف والتسجيل المـهني (سارية المفعول).

6- أن يكون لائق صحياً.

7- يشترط ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد في مرحلتي : الدبلوم – والبكالوريوس.

8- إجادة اللغة الإنجليزية.

9- إرفاق شهادة التأمينات ومشهد خبرة لمن لديهم خبرات سابقة.

10- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

11- يجب تحديد الوظيفة المتقدم لهـا وملاحظة أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان.

آخر موعد للتقديم

ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)