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يضم 700 قطعة أرض.. انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول في العلا (صور)
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يضم 700 قطعة أرض.. انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول في العلا (صور)

يضم 700 قطعة أرض.. انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول في العلا (صور)

يضم 700 قطعة أرض.. انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول في العلا (صور)
٠٨:٢٦:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول في العلا.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، نعلن انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول في العلا والذي يضم أكثر من 700 قطعة أرض”.

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وأضافت الهيئة أن ذلك امتداداً لتحقيق مستهدفاتنا لأن تصبح العلا وجهة مثالية للسكن والعمل.

يذكر أن النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، انطلقت اليوم الثلاثاء، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام.
وتشهد فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، مشاركة المئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

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الكلمات الدلالية:
الحي النموذجي الأول بالعلا العلا الهيئة الملكية لمحافظة العلا مبادرة مستقبل الاستثمار منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

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