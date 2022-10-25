الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إسقاط طائرة مسيرة حوثية فوق ميناء المكلا
للمواطنين فقط.. وظائف بـ«المجلس الصحي» في عدة تخصصات
متهور يعبر فوق الرصيف ويعرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)
ترك الاستحمام منذ 50 عاما.. وفاة «أقذر رجل في العالم» في إيران
أهم 10.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء وأزمة تسعيرة العمالة المنزلية الفلبينية وتحذير من التسريبات
«الغذاء والدواء» تؤكد خلو السوق المحلية من هذه المنتجات

الرئيسية

 /

دولي

 /

الصين تستعرض قدراتها الحربية بطائرات «التنين الجبار» المقاتلة

الصين تستعرض قدراتها الحربية بطائرات «التنين الجبار» المقاتلة

الصين تستعرض قدراتها الحربية بطائرات «التنين الجبار» المقاتلة
٠٩:٤٧:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أدخلت الصين طائراتها الشبحية المقاتلة الجديدة ” J-20″ من الجيل الخامس، إلى الخدمة، لتحل بديلا للطائلات القديمة، ووزعت الطائرات على المناطق الخمس للجيش الصيني.

مقاتلة تفوق جوي تعمل في جميع الظروف

والطائرة “J 20” يعرفها الصينيون باسم “التنين الجبار”، هي مقاتلة من الجيل الخامس، تعمل في جميع الأحوال الجوية، طورتها شركة تشنغدو لصناعة الطائرات الصينية، وتم تصميمها كمقاتلة تفوق جوي مع قدرة الضربة الدقيقة.

ونقلت وسائل إعلام صينية حكومية عن تشين ليو، مندوب الجيش بمؤتمر الحزب الشيوعي، قوله إن: “جيه –20، تنشط الآن في جميع قيادات المناطق الخمسة في جميع أنحاء البلاد”.

اقرأ أيضا:

الصين توجه رسالة تحذيرية: لا حاجة لتكتلات عسكرية بالمحيط الهادئ

الجيش الأمريكي يستعد

وتقلق المقاتلة الشبحية الصينية، الجيش الأمريكي، الذي أجرى سلاحه الجوي محاكاة لمواجهتها والسيطرة عليها، وفق خبراء عسكريين تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وتتمتع هذه الطائرة المقاتلة بإمكانات هائلة، فيما قال خبير الطيران العسكري الصيني فو تشيانشاو، إن: “جيه -20″ دخلت الخدمة بجميع قيادات مسارح الجيش الصيني الخمسة وهي: الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية والمركزية”.

وأشار الخبير إلى أن الصين أنتجت ما يكفي من تلك المقاتلات لتجهيز جميع قيادات تلك المسارح ، بحسب ما نقلته صحيفة “جلوبال تايمز ” الصينية الناطقة بالإنجليزية.

الكلمات الدلالية:
الجيش الأمريكي الجيش الصيني طائرة J 20 طائرة التنين الجبار طائرة شبحية مقاتلات جيه 20

مواد ذات صلة

المزيد
ثوران بركان “هوم ريف” ثمان مرات خلال الـ ـ48 ساعة الأخيرة

ثوران بركان “هوم ريف” ثمان مرات خلال الـ ـ48 ساعة الأخيرة

١٢:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
«ترامب» يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ويصفهم بالغزاة

«ترامب» يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ويصفهم بالغزاة

١٠:٥٩ م، الأحد، ٢٤ يونيو ٢٠١٨
الرئيس الأوكراني: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في ماريوبول

الرئيس الأوكراني: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في ماريوبول

١١:١٠ ص، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠٢٢
برميل خام “برنت” يلامس عتبة 140 دولارًا

برميل خام “برنت” يلامس عتبة 140 دولارًا

٠٧:٤٧ ص، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *