الصين تستعرض قدراتها الحربية بطائرات «التنين الجبار» المقاتلة

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أدخلت الصين طائراتها الشبحية المقاتلة الجديدة ” J-20″ من الجيل الخامس، إلى الخدمة، لتحل بديلا للطائلات القديمة، ووزعت الطائرات على المناطق الخمس للجيش الصيني.

مقاتلة تفوق جوي تعمل في جميع الظروف

والطائرة “J 20” يعرفها الصينيون باسم “التنين الجبار”، هي مقاتلة من الجيل الخامس، تعمل في جميع الأحوال الجوية، طورتها شركة تشنغدو لصناعة الطائرات الصينية، وتم تصميمها كمقاتلة تفوق جوي مع قدرة الضربة الدقيقة.

ونقلت وسائل إعلام صينية حكومية عن تشين ليو، مندوب الجيش بمؤتمر الحزب الشيوعي، قوله إن: “جيه –20، تنشط الآن في جميع قيادات المناطق الخمسة في جميع أنحاء البلاد”.

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الجيش الأمريكي يستعد

وتقلق المقاتلة الشبحية الصينية، الجيش الأمريكي، الذي أجرى سلاحه الجوي محاكاة لمواجهتها والسيطرة عليها، وفق خبراء عسكريين تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وتتمتع هذه الطائرة المقاتلة بإمكانات هائلة، فيما قال خبير الطيران العسكري الصيني فو تشيانشاو، إن: “جيه -20″ دخلت الخدمة بجميع قيادات مسارح الجيش الصيني الخمسة وهي: الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية والمركزية”.

وأشار الخبير إلى أن الصين أنتجت ما يكفي من تلك المقاتلات لتجهيز جميع قيادات تلك المسارح ، بحسب ما نقلته صحيفة “جلوبال تايمز ” الصينية الناطقة بالإنجليزية.