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اغتيال ضابطين بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين

اغتيال ضابطين بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين

اغتيال ضابطين بالحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين
٠٨:٢٧:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عنصرين من مليشياته بإطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق البلاد.

وحسب ما أفادت قناة “العالم” التابعة لنظام الملالي، فقد أعلنت القوة البرية للحرس الثوري في بيان، أن اثنين من كوادرها في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران قتلا برصاص مسلحين مجهولين.

وأضاف البيان أن مهدي ملاشاهي العقيد بالحرس الثوري، وجواد كيخا من قوات التعبئة، قتلا برصاص مسلحين في ساحة تأمین اجتماعی بمدينة زاهدان.

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الكلمات الدلالية:
إيران اغتيال ضابطين الحرس الثوري الحرس الثوري الايراني

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