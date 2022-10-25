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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليمني التطورات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليمني التطورات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليمني التطورات ذات الاهتمام المشترك
٠٨:٢٥:١٢ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وجدد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيات الحوثية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسوّ سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

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كما أكد موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وبحث الوزيران، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
الأمير فيصل بن فرحان الحوثي اليمن وزير الخارجية وزير خارجية اليمن

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