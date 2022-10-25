على الهواء مباشرة.. مذيع يدخل في نوبة ضحك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دخل مذيع، في نوبة ضحك متواصل، أثناء قراءته للأخبار، عبر إحدى القنوات، ولم يستطع أن يتمالك نفسه، واعتذر للجمهور عن قطع نشرة الأخبار.

بسبب قراءة خبر

وقرأ المذيع خبرا حول رجل يبلغ من العمر 57 عاما، تم إيقافه بسبب تجاوز السرعة المقررة أثناء القيادة، حيث قاد سيارته بسرعة 200كم/ساعة.

وحسب الخبر، رفض الرجل الموقوف دفع غرامة المخالفة، مدعيا أنه يفعل كل شيء بسرعة، سواء الأكل أو ألنوم أو القراءة أو العمل، وبالطبع قيادة السيارة.

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متداول عبر السوشيال ميديا

واستكمل المذيع قراءة الخبر، موضحا أن القاضي ردّ على كلام الشخص الموقوف قائلا: “دعنا نرى مدى سرعتك في قضاء 6 أشهر بالسجن”.

ولم يتمالك المذيع نفسه، ودخل في نوبة ضحك متواصل، وقدم اعتذاره إلى الجمهور.

وتفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا، مع الفيديو المجتزء من نشرة الأخبار، وحاز المقطع على آلاف المشاهدات والتعليقات.

وتتكرر مشاهد خروج المذيع عن النص أو ارتكاب أفعال غير عادية، كالضحك والانفعال على الهواء مباشرة، أثناء تقديم البرامج.