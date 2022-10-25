هل حليب الإبل يقي من السرطان؟.. استشاري يحسم الأمر (فيديو)

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رد الدكتور محمد الغامدي، استشاري أورام ورئيس الجمعية السعودية لأورام الجهاز الهضمي، على ما يثار حول حقيقة علاج بول الإبل للأورام بالإضافة إلى أنه يقي من السرطان.

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وشرح الاستشاري عبر برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، مراحل البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أي دراسة علمية عن حليب الإبل أو الأشياء الأخرى أثبتت فعاليتها، ونحن نعتمد على العلم.

وقال، إنه في المجال الطبي يتم الاعتماد على الأبحاث العلمية والدراسات التي أثبتت فعالية أي تدخل بعلاج أو غيره.

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