بسبب حادث في فرنسا.. كابلات الإنترنت البحرية في خطر

تواصل – فريق التحرير:

كشف حادث وقع لأحد كابلات الإنترنت البحرية، نوبي فرنسا، عن مشكلة خطيرة قد تتعرض لها هذه الكابلات، التي تنقل قرابة 99% من الاتصالات عالميا.

الهجمات على الكابلات البحرية

وتسبب الحادث في مشكلات واسعة النطاق في الاتصال بالإنترنت، فيما جرى إصلاح الكابل المتضرر، ولا تزال التحقيقات جارية حول سبب انقطاع ذلك الكابل، بحسب “العين الإخبارية” نقلا عن شركة حماية حوسبة السحاب Zscaler.

بينما تبحث دول العالم عن قنوات لإدارة وحماية هذه الكابلات البحرية من أية هجمات تخريب أو قرصنة غير محسوبة العواقب، ما قد يدفع إلى تصاعد وتيرة الهجمات على مئات الكابلات البحرية المنتشرة شرقا وغربا.

اقرأ أيضا:

«STC»: استثمرنا نحو 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية

البحث عن حلول بديلة

أجرت الشرطة الأوروبية، خلال سبتمبر الماضي، بحثا، يتضمن سيناريوهات لهجوم على البنية التحتية للكابلات، ويمكن أن يكون هذا إما عبر كابل واحد، أو هجوم منسق على العديد من توصيلات الكابلات بالإضافة إلى محطات الهبوط والبنية التحتية.

وذهب البحث إلى أن الطريقة الرئيسية لمنع مثل هذه الهجمات من خلال المراقبة السطحية للأنشطة البحرية المدنية وتحديد السلوك المشتبه، وهو ما يستدعي ميزانيات ضخمة للحماية 24 ساعة يوميا.