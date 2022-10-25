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مع اقتراب الشتاء.. استشاري يوجه نصيحة لتقوية المناعة
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مع اقتراب الشتاء.. استشاري يوجه نصيحة لتقوية المناعة

مع اقتراب الشتاء.. استشاري يوجه نصيحة لتقوية المناعة

مع اقتراب الشتاء.. استشاري يوجه نصيحة لتقوية المناعة
٠٧:٢٠:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د.موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، نصيحة مهمة لتقوية المناعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال إن طرق تقوية المناعة تشمل تناول الأعشاب مثل (العكبر) Propolis موضحا أنه صمغ بيت النحل ومن فوائد:

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– مقوي للمناعة

– يستخدم لمن عنده ضعف مناعة والتهابات متكررة

– متوفر بالصيدليات بشكل كبسولات بالفم للكبار أو شراب للأطفال

– إذا لم تجده بالصيدليات فهو متوفر بتطبيق iherb

وتابع د. موفق طيب أن العكبر أو (صمغ النحل) Propolis يحتوي على التالي:

– مواد مضادة للأكسدة

– مواد مضادة للالتهابات

– تعلم على تثبيط خلايا ماست وهي الخلايا الأساسية في ظهور أعراض الحساسية

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الكلمات الدلالية:
الشتاء المناعة تقوية المناعة صحة

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